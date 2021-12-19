Бутусов назвал государственных деятелей, угрожающих его жизни

Главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов назвал государственных деятелей, реально угрожающих его жизни.
Напомним, спикер украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что из-за прямого конфликта главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова с действующим руководством Украины, власти Российской Федерации могут решить использовать журналиста в качестве «сакральной жертвы» » для дестабилизации ситуации внутри Украины.
Бутусов считает, что угроза реальна, и идет она со стороны Офиса президента.
«Считаю, что моей жизни угрожают президент Владимир Зеленский, председатель его офиса Андрей Ермак, начальник комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, руководитель СБУ Иван Баканов, и «и.о.» председателя ДБР Алексей Сухачев», – заявил он.
Журналист отметил, что именно эти люди отвечают за то, что ему идут угрозы и происходят против него незаконные действия силовых органов и структур.
«И при этом совершенно безнаказанно чувствует себя российская агентура в Украине. Полностью заблокированы (не то, что даже тормозятся) вообще любые расследования конкретных фактов, дел, связанных с российскими спецслужбами, а, возможно, и госпредательством со стороны чиновников», – подчеркнул Бутусов.
Напомним, ранее Алексей Аретович написал на своей Facebook-странице, что будет просить о государственной охране для журналиста Юрия Бутусова .
Также напомним, что 26 ноября во время прессмарафона президент Владимир Зеленский заявил, что журналист Юрий Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся , потому что не получил должности в Министерстве обороны.
Как стало известно вечером 26 ноября, Бутусов подаст на Зеленского в суд .
28 ноября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против журналиста Юрия Бутусова . Официальной причиной стало видео, которое журналист выложил на своей странице в Facebook. Бутусов заявил, что считает дело против себя местью президента «за свою позорную пресс-конференцию».
Напомним, спикер украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что из-за прямого конфликта главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова с действующим руководством Украины, власти Российской Федерации могут решить использовать журналиста в качестве «сакральной жертвы» » для дестабилизации ситуации внутри Украины.
Бутусов считает, что угроза реальна, и идет она со стороны Офиса президента.
«Считаю, что моей жизни угрожают президент Владимир Зеленский, председатель его офиса Андрей Ермак, начальник комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, руководитель СБУ Иван Баканов, и «и.о.» председателя ДБР Алексей Сухачев», – заявил он.
Журналист отметил, что именно эти люди отвечают за то, что ему идут угрозы и происходят против него незаконные действия силовых органов и структур.
«И при этом совершенно безнаказанно чувствует себя российская агентура в Украине. Полностью заблокированы (не то, что даже тормозятся) вообще любые расследования конкретных фактов, дел, связанных с российскими спецслужбами, а, возможно, и госпредательством со стороны чиновников», – подчеркнул Бутусов.
Напомним, ранее Алексей Аретович написал на своей Facebook-странице, что будет просить о государственной охране для журналиста Юрия Бутусова .
Также напомним, что 26 ноября во время прессмарафона президент Владимир Зеленский заявил, что журналист Юрий Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся , потому что не получил должности в Министерстве обороны.
Как стало известно вечером 26 ноября, Бутусов подаст на Зеленского в суд .
28 ноября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против журналиста Юрия Бутусова . Официальной причиной стало видео, которое журналист выложил на своей странице в Facebook. Бутусов заявил, что считает дело против себя местью президента «за свою позорную пресс-конференцию».
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