Буряты массово отказываются ехать на войну в Украину

08:59 12 июля Киев, Украина

Уже около 500 бурятских контрактников отказались воевать в Украине , расторгли контракт и смогли вернуться домой. Очередная группа из 150 человек прибыла в Республику 9 июля.

Об этом сообщает глава Фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова в эфире телеканала Freedom, в Фонд ежедневно поступает от военных все больше просьб о помощи.

Вернувшимся 9 июля контрактникам Гармажапова сказала, что они сделали правильный выбор.

"Вы спасли свои и чужие жизни! Не надо воевать ради амбиций путина, который, пока вы погибаете, хорошо ест, крепко спит и строит себе очередной золотой дворец. Он себя очень любит и свою жизнь ценит. Ему 70, а он намерен дожить как минимум до 100.

Цените свою жизнь и вы. Вам 20-30 лет, вы ещё даже не начинали жить. Вы нужны своим близким живыми", - написала глава Фонда а на своей Фейсбук странице.

Гармажапова отмечает, что по закону контрактники имеют полное право расторгнуть контракт и не воевать в Украине, однако им внушают иное, угрожают уголовными делами, запирают, отбирают телефоны, не принимают рапорты.

"Командиры делают вид, что не видят рапорты, ставят печати «склонен ко лжи и предательству»", — говорит Гармажапова. — "К нам обратилось около 300-350 контрактников, и с каждым днем все больше и больше. Каждый день 1-2 человека минимум обращаются. Очень часто обратившиеся представляют не себя одних. То есть их где-то запирают, и у одного из них оказывается телефон. И он нам начинает писать, звонить и спрашивать что делать, что с ним еще 10-15 человек, что они хотят разорвать контракт, но им не дают это сделать. Мы консультируем. Суммарно через нас прошло около 500 человек. Это все люди, которые говорят, что они не хотят воевать, что они не понимают, что они там делают. Также обращаются из других регионов. Сейчас есть ситуация с тувинскими военнослужащими. Они еще три недели назад написали рапорты о расторжении службы, но их не приняли, и до 20 человек сейчас заперты в комендатуре одного из районов оккупированых на востоке Украины и не выпускают. Они боятся, что их отправят на передовую без экипировки, чтобы они тихо там погибли"

Гармажапова напомнила, что неделю назад было опубликовано обращение жен военнослужащих из Бурятии, которые просили заменить их мужей на других мужчин и вернуть их на родину. На самом деле их мужья уже возвращались домой, но в момент публикации обращения их развернули, некоторым пришлось выпрыгивать их автобуса на ходу.

"На самом деле они использовали такую формулировку в рамках военной цензуры, — говорит глава Фонда. — На момент записи видео их мужья уже написали рапорты о расторжении контракта. Но получилось так, что после появления их видеообращения в сети, автобус с этими мужчинами, которые уже ехали домой, развернули, и их снова отправили на территорию, оккупированную в Украине, и оставили там еще на 10 дней. И вот вчера, сегодня начали прилетать самолеты, и там уже есть те, кто отказался. Контракт расторгнуть можно. Наказания за это нет. Это реально. Да их держали в заперти, но им удалось вернуться. Либо вот так, либо грузом 200".

Отказываться воевать бурятских военных мотивирует не только страх, но и непонимание того, почему они должны «денацифицировать» Украину, поясняет Гармажапова.

"Со мной связывался один военный, которому удалось расторгнуть контракт, он сказал: «Я не хочу быть оккупантом. И я не понимаю, почему мы "денацифицируем" Украину, если я 9 лет жил в москве и сталкивался там с расизмом и ксенофобией». Я часто в начале слышала фраз о том, что "там же НАТО, нужна демилитаризация". И тогда я напоминаю — «вам в москве говорят, что вы «чурки» и «узкоглазые» и должны ехать к себе домой. Вы уверены, что в "денацифицикации" нуждается Украина? Вы говорите, что хотите защищать русский язык в Украине? Вспомните, что происходит с языками коренных народов в россии? И что именно владимир путин был инициатором того, чтоб ваш язык был переведен в разряд факультатива и стал необязательным к изучению». И вот тогда у людей что-то щелкает", - рассказала Гармажапова.

Бурятия вместе с Дагестаном лидирует среди всех российских регионов по числу погибших военнослужащих.