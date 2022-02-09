Бурба рассказал, являются ли Ермак и Демченко агентами РФ

Бывший глава Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины Руслан Бурба во время интервью Дмитрию Гордону уклонился от прямого ответа на вопрос, является ли руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и председатель Комитета по разведке Василий Демченко агентами Российской Федерации.
Однако экс-глава ГУР МО отметил, что не имеет данных по этому поводу и подчеркнул, что этот вопрос следует адресовать действующему руководителю Службы безопасности Украины Василию Баканову.
«Он должен ответить на этот вопрос, если пожелает. Я уверен, что он знает, потому что расследуемые дела, а я многое знаю, над чем работает и Служба безопасности Украины в том числе, потому что это одна площадка у нас, они знают, конечно, знают. Вопрос в другом: как способен тот агент и как его отлично документировать. Если плохо – его легко документировать. Будет задержание, тогда будем говорить», – объяснил Василий Бурба.
Также эксразведчик предположил, что практически вся стационарная связь в офисе президента может прослушиваться российскими спецслужбами.
«Мне было бы очень интересно, как по внутренним телефонам общается Лукашенко с Путиным, Лукашенко с другими странами. Я, вероятно, уверен, что у спецслужб Российской Федерации есть такая цель. И если они так ловки, а не нужно недооценивать их, они очень сильны, я думаю, что «проволоки» все записываются. Это мое личное мнение, возможно я не прав», – объяснил Василий Бурба.
Однако экс-глава ГУР МО отметил, что не имеет данных по этому поводу и подчеркнул, что этот вопрос следует адресовать действующему руководителю Службы безопасности Украины Василию Баканову.
«Он должен ответить на этот вопрос, если пожелает. Я уверен, что он знает, потому что расследуемые дела, а я многое знаю, над чем работает и Служба безопасности Украины в том числе, потому что это одна площадка у нас, они знают, конечно, знают. Вопрос в другом: как способен тот агент и как его отлично документировать. Если плохо – его легко документировать. Будет задержание, тогда будем говорить», – объяснил Василий Бурба.
Также эксразведчик предположил, что практически вся стационарная связь в офисе президента может прослушиваться российскими спецслужбами.
«Мне было бы очень интересно, как по внутренним телефонам общается Лукашенко с Путиным, Лукашенко с другими странами. Я, вероятно, уверен, что у спецслужб Российской Федерации есть такая цель. И если они так ловки, а не нужно недооценивать их, они очень сильны, я думаю, что «проволоки» все записываются. Это мое личное мнение, возможно я не прав», – объяснил Василий Бурба.
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