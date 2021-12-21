"Бук" должен был сбить украинский самолет - прокурор по делу MH17

Сторона обвинения на заседании суда по делу MH17 в Нидерландах в понедельник, 20 декабря, заявила, что российскую зенитную ракету "Бук" доставили на Донбасс, очевидно, чтобы нацелиться на украинский самолет.
Доказательства - в том числе фото, записи перехваченных разговоров, свидетельские показания - указывают на то, что обвиняемые получили систему "Бук" и выпустили ракету по малайзийскому Boeing над Донбассом в 2014 году, утверждает обвинение.
По его словам, судебный процесс преследует цель раскрыть правду.
Также сторона обвинения утверждает, что все четверо подсудимых руководствовались "собственными военными интересами". Граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко судят заочно, ведь Россия, где находятся обвиняемые, отказала в их экстрадиции. Все четверо отрицают свою вину.
Прокуроры намерены завершить представление доказательств и представить свои требования по приговору в среду, 22 декабря. Ожидается, что приговор по делу будет вынесен не ранее следующего года. Максимальное наказание – пожизненное заключение, сказал AFP спикер суда.
Ранее сообщалось, что Россия отказала суду в Нидерландах в опросе свидетеля – гражданина России полковника Сергея Мучкаева, командира 53-й бригады Вооруженных сил РФ, на вооружении которой находился зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ПВО "Бук", которым сбили самолет.
Прокуроры намерены завершить представление доказательств и представить свои требования по приговору в среду, 22 декабря. Ожидается, что приговор по делу будет вынесен не ранее следующего года. Максимальное наказание – пожизненное заключение, сказал AFP спикер суда.
Ранее сообщалось, что Россия отказала суду в Нидерландах в опросе свидетеля – гражданина России полковника Сергея Мучкаева, командира 53-й бригады Вооруженных сил РФ, на вооружении которой находился зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ПВО "Бук", которым сбили самолет.
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