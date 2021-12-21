"Бук" должен был сбить украинский самолет - прокурор по делу MH17

13:30 21 Декабрь Киев, Украина

Сторона обвинения на заседании суда по делу MH17 в Нидерландах в понедельник, 20 декабря, заявила, что российскую зенитную ракету "Бук" доставили на Донбасс , очевидно, чтобы нацелиться на украинский самолет.

Доказательства - в том числе фото, записи перехваченных разговоров, свидетельские показания - указывают на то, что обвиняемые получили систему "Бук" и выпустили ракету по малайзийскому Boeing над Донбассом в 2014 году, утверждает обвинение.

"Ложность цели не изменяет того, что совершенное является уголовным деянием", - сказал судьям прокурор Тийс Бергер, зачитывая материалы стороны обвинения.

По его словам, судебный процесс преследует цель раскрыть правду.

"В конце концов, мир, в котором не прилагаются усилия для установления истины и наказания виновных в убийстве сотен невинных мирных жителей, лишает людей права на справедливость", - отметил он.

Также сторона обвинения утверждает, что все четверо подсудимых руководствовались "собственными военными интересами". Граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко судят заочно, ведь Россия, где находятся обвиняемые, отказала в их экстрадиции. Все четверо отрицают свою вину.



Прокуроры намерены завершить представление доказательств и представить свои требования по приговору в среду, 22 декабря. Ожидается, что приговор по делу будет вынесен не ранее следующего года. Максимальное наказание – пожизненное заключение, сказал AFP спикер суда.



Ранее сообщалось, что Россия отказала суду в Нидерландах в опросе свидетеля – гражданина России полковника Сергея Мучкаева, командира 53-й бригады Вооруженных сил РФ, на вооружении которой находился зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ПВО "Бук", которым сбили самолет.