Будут ли российские войска наступать на Запорожье – ISW

09:34 05 февраля Киев, Украина

Войска рф продолжают подготовку к наступлению в западной части Луганской области и вряд ли нацелятся на Запорожье. Об этом 4 февраля сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Как напомнили аналитики, западные и украинские военные неоднократно отмечали, что российские войска, вероятно, создают условия для выхода к границам Луганской и Донецкой областей. Эту цель также обозначил 22 декабря прошлого года начальник Генштаба россии Валерий Герасимов.

"ISW продолжает наблюдать за переброской российской военной техники и элитных подразделений, а также за подготовкой тылового обеспечения в оккупированной Луганской области, что подтверждает западные, украинские и российские прогнозы наступления в западной части Луганской области на Бахмут", - говорится в отчете.

Подчеркивается, что россия не продемонстрировала способности проводить несколько крупных наступательных операций, которые были бы необходимы для одновременного достижения административных границ Донецкой области и взятия Запорожья.

"Концентрации 30 000 российских военнослужащих в районе Мариуполя недостаточно, чтобы атаковать Запорожье, город с населением примерно три четверти миллиона человек, при этом продолжая наступательные операции по окружению Бахмута и предприняв новое крупное наступление в Луганской области", - полагают эксперты.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе и его окрестностях базируется около 30 тысяч российских военных.