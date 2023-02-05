Будут ли российские войска наступать на Запорожье – ISW

Войска рф продолжают подготовку к наступлению в западной части Луганской области и вряд ли нацелятся на Запорожье. Об этом 4 февраля сообщил американский Институт изучения войны (ISW).
Как напомнили аналитики, западные и украинские военные неоднократно отмечали, что российские войска, вероятно, создают условия для выхода к границам Луганской и Донецкой областей. Эту цель также обозначил 22 декабря прошлого года начальник Генштаба россии Валерий Герасимов.
Подчеркивается, что россия не продемонстрировала способности проводить несколько крупных наступательных операций, которые были бы необходимы для одновременного достижения административных границ Донецкой области и взятия Запорожья.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе и его окрестностях базируется около 30 тысяч российских военных.
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