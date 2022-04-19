Будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе - Кулеба

12:26 20 июля Киев, Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация дискредитировала себя и ей больше нельзя верить, поэтому у наших стран нет совместного будущего.



Об этом Кулеба сказал в своем видеообращении в социальной сети Facebook.



Он отметил, что 19 июля в Батуми состоялся саммит лидеров Украины, Грузии и Молдовы (Ассоциированное трио).

"Ассоциированное трио - это, по сути, отрезание трех наших стран от "русского мира", от концепций "единого народа". Возможно у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими - не с Россией. К сожалению, Россия себя дискредитировала и мы не можем ей верить. Мы должны с ней строить отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что на встрече в Батуми состоялся поворотный момент и впервые Украина, Грузия и Молдова совместно об этом заявили.

"Мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в Европейском Союзе обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно", - подчеркнул министр.

При этом, по его словам, в Евросоюзе все больше европейских стран начинают думать в рамках этой парадигмы.



В мае этого года главы МИД Украины, Молдовы и Грузии создали Ассоциированное трио для усиления евроинтеграции. Взаимодействие трех стран предполагает усиленное сотрудничество трех стран на пути к будущему членству в ЕС.