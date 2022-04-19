Будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация дискредитировала себя и ей больше нельзя верить, поэтому у наших стран нет совместного будущего.
Об этом Кулеба сказал в своем видеообращении в социальной сети Facebook.
Он отметил, что 19 июля в Батуми состоялся саммит лидеров Украины, Грузии и Молдовы (Ассоциированное трио).
Он добавил, что на встрече в Батуми состоялся поворотный момент и впервые Украина, Грузия и Молдова совместно об этом заявили.
При этом, по его словам, в Евросоюзе все больше европейских стран начинают думать в рамках этой парадигмы.
В мае этого года главы МИД Украины, Молдовы и Грузии создали Ассоциированное трио для усиления евроинтеграции. Взаимодействие трех стран предполагает усиленное сотрудничество трех стран на пути к будущему членству в ЕС.
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