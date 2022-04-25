Будет ли в Украине церковь Московского патриархата - Стефанчук

09:58 25 апреля Киев, Украина

Спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью рассказал, что Верховная Рада пока не планирует запрещать деятельность церкви Московского патриархата.

Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Мы длительное время обсуждали этот вопрос в пределах наших политических фракций и групп. И несмотря на то, что все где-то внутри имеют свое внутреннее решение, которое во многом совпадает с тем, о чем вы говорили, мы договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни одного закона, который раскалывает украинское общество", - пояснил он.

По его словам, любой закон, который раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов.

"Этого нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы", - сказал глава парламента.

Стефанчук добавил, что в будущем "мы посмотрим, кто и как вел себя во время войны".

"Ведь у нас есть и много псевдопатриотов, которые всю жизнь рассказывали, как они любят Украину, а с первыми выстрелами бежали из Киева за границу или в более спокойные города нашей страны. Об этом все нам ведь также известно. А кое-кто вместо того, чтобы помогать Украине, занялся "селфигероизмом", где-то в безопасные минуты фотофиксируя себя на разных блокпостах", - говорит он.

"Сегодня уникальный шанс – все сняли свои маски. В жизни человека есть так называемые пограничные ситуации. Так вот, война является той пограничной ситуацией, которая сегодня всем показывает – кто есть кто, которая срывает вуали со всех: с патриотов, с пророссийских политиков. И общество может реально видеть, кто за Украину, а у кого какие-то другие намерения", - резюмировал спикер.

Как сообщалось ранее, священник Андрей Пинчук из села Волошское Днепропетровской области стал инициатором громкого заявления священников УПЦ Московского патриархата, в котором призвали наказать Кирилла Гундяева (патриарха Московского) за его высказывания и действия в отношении "русского мира" в Украине. Уже собрано более 400 подписей.



Отметим, 24 февраля митрополит УПЦ МП Онуфрий призвал президента РФ Владимира Путина "немедленно прекратить братоубийственную войну".



По данным социологов, более половины граждан поддерживают запрет в государстве деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.