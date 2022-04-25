Будет ли в Украине церковь Московского патриархата - Стефанчук

Спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью рассказал, что Верховная Рада пока не планирует запрещать деятельность церкви Московского патриархата.
Об этом рассказал в интервью "РБК-Украина" спикер парламента Руслан Стефанчук.
По его словам, любой закон, который раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов.
Стефанчук добавил, что в будущем "мы посмотрим, кто и как вел себя во время войны".
Как сообщалось ранее, священник Андрей Пинчук из села Волошское Днепропетровской области стал инициатором громкого заявления священников УПЦ Московского патриархата, в котором призвали наказать Кирилла Гундяева (патриарха Московского) за его высказывания и действия в отношении "русского мира" в Украине. Уже собрано более 400 подписей.
Отметим, 24 февраля митрополит УПЦ МП Онуфрий призвал президента РФ Владимира Путина "немедленно прекратить братоубийственную войну".
По данным социологов, более половины граждан поддерживают запрет в государстве деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.
Отметим, 24 февраля митрополит УПЦ МП Онуфрий призвал президента РФ Владимира Путина "немедленно прекратить братоубийственную войну".
По данным социологов, более половины граждан поддерживают запрет в государстве деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.
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