"Будет еще хуже": Генерал-майор Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим
14:49 22 мая Киев, Украина
Украина дает россиянам шанс не стать бессмысленной жертвой во имя безумных амбиций кремлевских руководителей и вернуться домой живым.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов
обратился к российским военнослужащим в рамках проекта "Хочу жить"
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"Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной в начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитый окопах – будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь", - сказал Буданов.
Буданов рассказал, что нужно делать российским военным, чтобы выжить.
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