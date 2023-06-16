"Будет еще хуже": Генерал-майор Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим

14:49 22 мая Киев, Украина

Украина дает россиянам шанс не стать бессмысленной жертвой во имя безумных амбиций кремлевских руководителей и вернуться домой живым.
 
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим в рамках проекта "Хочу жить".
"Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной в начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитый окопах – будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь", - сказал Буданов.
Буданов рассказал, что нужно делать российским военным, чтобы выжить.