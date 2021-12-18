Будапештскому меморандуму 27 лет: почему отличаются украинское и английское названия документа?

20:15 06 Декабрь Киев, Украина





/>Будапештский меморандум стал документом, который, по сути, подвел черту под ядерным статусом Украины. До этого в январе Украина подписала трехстороннее заявление с США и Россией, в котором указывалось на приверженность решению о присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия. В ноябре соответствующий закон принял Верховная Рада.



Американский дипломат Стивен Пайфер, работавший в начале 1990-х в Государственном департаменте и принимавший непосредственное участие в переговорах, вспоминает: начиная с 1991 года для Соединенных штатов отказ Украины от ядерного статуса был вопрос номер один. 5 декабря исполнилось 27 лет со дня подписания Украиной, США , Россией и Великобритании Будапештского меморандума. Документ давал Украине уверения в безопасности, в связи с присоединением государства к Договору о нераспространении ядерного оружия.стал документом, который, по сути, подвел черту под ядерным статусом Украины. До этого в январе Украина подписала трехстороннее заявление с США и Россией, в котором указывалось на приверженность решению о присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия. В ноябре соответствующий закон принял Верховная Рада.Американский дипломат Стивен Пайфер, работавший в начале 1990-х в Государственном департаменте и принимавший непосредственное участие в переговорах, вспоминает: начиная с 1991 года для Соединенных штатов отказ Украины от ядерного статуса был вопрос номер один.

"И все разговоры во время встреч между двумя президентами, начиная с 1991 и заканчивая 1994 годом, всегда сосредотачивались на вопросе отказа Украины от ядерного оружия", - объясняет он.

Сенатор Ричард Лугар – один из инициаторов программы Нанна-Лугара, позволившей США оказывать помощь странам бывшего СССР в утилизации ядерного оружия, в интервью Голосу Америки в 2016-м рассказывал, что в начале 1990-х он посетил Украину, Беларусь и Россию и

своими глазами видел те угрожающие условия, в которых находился ряд ядерных военных объектов.

Об этом знал и президент России – Борис Ельцин, и Украина – Леонид Кравчук. По словам Лугара, во время встречи с Кравчуком он сказал, что США готовы предоставить Украине $100 млн, чтобы помочь Киеву избавиться от ядерного оружия. Кравчук был очень взволнован, сразу вместе с Лугаром вышел к журналистам и сказал, что Вашингтон готов дать $150 млн.

«Когда мы вернулись в США, я пошел к президенту Бушу и рассказал ему все. Он написал письмо Кравчуку, в котором пообещал $150 млн. Кравчук умело воспользовался ситуацией. В итоге на программу разоружения мы израсходовали $750-800 млн», – вспоминает Лугар.

Пайфер подтверждает, что украинская сторона имела опасения по поводу экономического аспекта разоружения. И это касалось как потери стоимостного урана, так и расходов на утилизацию оружия. Американская сторона принимала эти доводы и проработала их в интересах Украины.

«В целом США покрыли все расходы, потому что мы видели, что это в интересах безопасности Соединенных Штатов, ведь эти боеголовки и бомбардировщики были разработаны, чтобы нанести удар по США», – говорит дипломат.

Исследовательница ядерной политики Марьяна Буджерин соглашается, что в процессе переговоров многие интересы Украины были учтены. В то же время, она обращает внимание на важный аспект в контексте именно обеспечения безопасности. Ведь украиноязычное и англоязычное название документа отличаются. Если в первом варианте речь идет о «гарантиях безопасности», то во втором о «заверениях».



Пайфер объясняет, что основным в переговорах был англоязычный документ, его и согласовывали стороны. И для американцев такая формулировка была принципиальной. И Украина и Россия с этим согласились.

«Мы донесли нашу позицию очень ясно Украине, что мы не можем использовать термин «гарантии» в меморандуме. Потому что для американцев это означает уровень реагирования, который имеют страны-члены НАТО. То есть, если кто-то атакует страну НАТО, для защиты будут привлечены американские военные. И мы объяснили, что не готовы приобщить военных США к защите безопасности Украины», – вспоминает Пайфер.

Оценивая значение меморандума, Пайфер обращает внимание на то, что отказ от ядерного статуса по сути открыл совершенно новую страницу в сотрудничестве Украины с США, НАТО и Европой.

«Начиная с 1994-го мы начали движение в решении других вопросов в украинско-американских отношениях, это касалось и экономического сотрудничества, и демократических преобразований и рыночной экономики», – объясняет он.

Буджерин, в свою очередь, обращает внимание на то, что отказ Украины от ядерного оружия имел важное значение для всего процесса нераспространения этого типа вооружения в мире. Ведь после Киева так называемый клуб ядерных держав покинули Беларусь и Казахстан.



В то же время если в 1994-м для украинской стороны вопрос в использовании разной терминологии в англо и украиноязычной версии меморандума был не слишком принципиальным, то двадцать лет спустя, в 2014, когда Владимир Путин начал вооруженную агрессию против Украины, он приобрел новое значение.



Ведь если бы в англоязычной версии были указаны «гарантии», США должны применить своих военных для защиты территориальной целостности Украины. Пайфер, в свою очередь, соглашается, что даже в рамках заверений, указанных в меморандуме, в 2014-м США должны сделать больше для защиты Украины.



Он считает, что администрация Барака Обамы в 2014-м совершила ошибку, когда не предоставила Украине летальное оружие.

«Это изменилось позже. Ошибка была еще и в том, что администрация тогда не говорила более подробно о Будапештском меморандуме, в первую очередь, с американской аудиторией, объясняя, почему США должны поддерживать Украину. И какой в этом наш интерес», – добавляет он.

Буджерин отмечает: меморандум прописывает механизм консультаций, которые «будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах». Этот инструмент был задействован только один раз в апреле 2014 года. Министры иностранных дел Украины, США и Великобритании встретились в Париже. Буджерин говорит, несмотря на то, что Сергей Лавров в то время был в Париже, он не явился на встречу.



Пайфер также добавляет, что Лавров тогда сделал достаточно контраверсионное заявление по поводу меморандума, заявив, что документ был подписан с предыдущей властью.

«То есть выходит, что каждый раз, когда в какой-то стране меняется власть, Россия должна проводить новые переговоры и переподписывать все соглашения?» – удивляется дипломат.

В апреле 2014-го по итогам консультаций было принято заявление, осуждающее действия России.

«Но, к сожалению, на этом процесс в рамках Будапештского меморандума заканчивается. И я сейчас не вполне могу прокомментировать, почему так вышло? Это, вероятно, уже вопрос к будущим историкам, которые смогут поднять документы администрации Барака Обамы и понять, какие там были внутренние обсуждения этой темы. Но даже удивительно, что потом вся военная помощь, которая предоставлялась Украине, не пошла в рамках Будапештского меморандума», - добавляет исследовательница.

Буджерин также считает, что политикам следует пересмотреть свое отношение к Будапештскому меморандуму. Поскольку и Минский, и Нормандский процессы практически заблокированы, переговоры в рамках Будапештского меморандума смогут, во-первых, вовлечь в процесс США, а, во-вторых, перезапустить его. В то же время Пайфер считает, что поскольку Россия уже сказала, что против присоединения США к переговорам такой сценарий не слишком реалистичен.