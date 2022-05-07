Будапешт поддержит Киев

Будапешт поможет в восстановлении разрушенных украинских городов, которые пострадали от нашествия армии РФ.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на международной конференции доноров для Украины в Польше.
По его словам, Венгрия поможет Украине отстроить разрушенные школы и больницы в Киевской области. При этом он указал, что Будапешт готов помочь и в других регионах, если попросит правительство Украины.
Кроме того, Будапешт предоставит мобильные дома для переселенцев, а также примет на лечение раненых украинских и 130 детей, которым необходимо специализированное лечение.
По его словам, Венгрия поможет Украине отстроить разрушенные школы и больницы в Киевской области. При этом он указал, что Будапешт готов помочь и в других регионах, если попросит правительство Украины.
Кроме того, Будапешт предоставит мобильные дома для переселенцев, а также примет на лечение раненых украинских и 130 детей, которым необходимо специализированное лечение.
Глава венгерского МИД напомнил, что в стране находятся 627 тысяч беженцев из Украины.
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