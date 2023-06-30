Будапешт не одобряет планы ЕС по увеличению финансирования Украины - Орбан

12:03 30 июня Киев, Украина





Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью государственному радио, сообщает Reuters. Венгрия не одобряет планы Еврокомиссии предоставить Украине больше денег и не желает вносить дополнительные деньги для финансирования увеличенных расходов ЕС на обслуживание долга по ссуде.Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью государственному радио, сообщает Reuters.

"Ясно одно: мы, венгры, не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись предыдущие средства на сумму около 70 миллиардов евро", - сказал Виктор Орбан.

Орбан добавил, что считает "смешным и абсурдным" то, что Венгрия должна вносить больше денег для финансирования расходов по обслуживанию долга.

"Мы считаем абсолютно смешным и абсурдным то, что мы должны вносить больше денег для финансирования расходов на обслуживание долга по ссуде, с которой мы до сих пор не получили средства, которые мы имеем право получить", — сказал глава правительства Венгрии.

Отмечается, что Будапешт, как и Варшава, не получили средства из фонда восстановления Евросоюза из-за спора о верховенстве права.