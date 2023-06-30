Будапешт не одобряет планы ЕС по увеличению финансирования Украины - Орбан

Венгрия не одобряет планы Еврокомиссии предоставить Украине больше денег и не желает вносить дополнительные деньги для финансирования увеличенных расходов ЕС на обслуживание долга по ссуде.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью государственному радио, сообщает Reuters.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью государственному радио, сообщает Reuters.
Орбан добавил, что считает "смешным и абсурдным" то, что Венгрия должна вносить больше денег для финансирования расходов по обслуживанию долга.
Отмечается, что Будапешт, как и Варшава, не получили средства из фонда восстановления Евросоюза из-за спора о верховенстве права.
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