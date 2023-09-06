Буданов: рф уже перебросила первые ядерные боеголовки, но беларусь не готова к их эксплуатации

18:24 31 августа Киев, Украина





Об этом генерал-майор сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.



По его словам, ядерное оружие на белорусской территории - это "большая геополитическая игра", а также средство сдерживания и повышения ставок. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что рф уже доставила в беларусь первые ядерные боеголовки.Об этом генерал-майор сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.По его словам, ядерное оружие на белорусской территории - это "большая геополитическая игра", а также средство сдерживания и повышения ставок.

"Буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами. Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Достаточно плохие документы для беларуси", — рассказал Буданов.

Глава ГУР указал, что российское управление, отвечающее за ядерные заряды, написало, что, по результатам тренировок с ядерными имитаторами на ракетных комплексах "Искандер", была признана полная неготовность беларуси к эксплуатации ядерного оружия.