Буданов: рф уже перебросила первые ядерные боеголовки, но беларусь не готова к их эксплуатации

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что рф уже доставила в беларусь первые ядерные боеголовки.
Об этом генерал-майор сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
По его словам, ядерное оружие на белорусской территории - это "большая геополитическая игра", а также средство сдерживания и повышения ставок.
Об этом генерал-майор сообщил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
По его словам, ядерное оружие на белорусской территории - это "большая геополитическая игра", а также средство сдерживания и повышения ставок.
Глава ГУР указал, что российское управление, отвечающее за ядерные заряды, написало, что, по результатам тренировок с ядерными имитаторами на ракетных комплексах "Искандер", была признана полная неготовность беларуси к эксплуатации ядерного оружия.
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