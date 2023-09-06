Буданов рассказал подробности спецоперации с российским вертолетом Ми-8

07:38 24 августа Киев, Украина

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал журналистам подробности спецоперации с российским боевым вертолетом Ми-8, приземлившемся на аэродроме в Полтаве.

"Украинские разведчики сумели найти правильный подход к пилоту и создать такие условия, «чтобы незаметно для всех вывезти его семью, и в конце концов сделать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит", - рассказал Буданов в интервью Радио Свобода.

Кроме пилота на борту было еще два человека. «Когда они поняли, где они, они попытались скрыться и были уничтожены, хотелось бы взять живыми, но имеем, что имеем, а пилот наш прекрасно себя чувствует».

"У пилота есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы быть здесь (в Украине – ред.)", – добавляет Кирилл Буданов.

Буданов отказался комментировать, какова была мотивация у пилота пойти на сотрудничество с Украиной. Эту спецоперацию он считает одной из лучших проведенных его ведомством за всю историю Украины.



По словам руководителя ГУР, вертолет находится в Киеве. Буданов добавил, что увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования «официального кино».