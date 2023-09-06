Буданов рассказал подробности спецоперации с российским вертолетом Ми-8

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал журналистам подробности спецоперации с российским боевым вертолетом Ми-8, приземлившемся на аэродроме в Полтаве.
Кроме пилота на борту было еще два человека. «Когда они поняли, где они, они попытались скрыться и были уничтожены, хотелось бы взять живыми, но имеем, что имеем, а пилот наш прекрасно себя чувствует».
Буданов отказался комментировать, какова была мотивация у пилота пойти на сотрудничество с Украиной. Эту спецоперацию он считает одной из лучших проведенных его ведомством за всю историю Украины.
По словам руководителя ГУР, вертолет находится в Киеве. Буданов добавил, что увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования «официального кино».
По словам руководителя ГУР, вертолет находится в Киеве. Буданов добавил, что увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования «официального кино».
Напомним, вчера появилась информация, что российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем пересек границу и сдался украинским вооруженным силам.
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