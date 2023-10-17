Буданов рассказал, когда ГУР получило точную дату вторжения россии в Украину

07:01 17 октября Киев, Украина

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил, что точная дата начала вторжения россии в Украину получил 23 февраля 2022 года.

Об этом генерал-лейтенант сообщил в подкасте УП "24.02: Реконструкция".

"Дату россияне постоянно переносили. Последние две недели там постоянно на день, на два оттягивали и оттягивали. Но 23 числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно. Это было доведено до первого лица государства (президента Владимира Зеленского - Ред .). Он отдал распоряжение. Но просто посчитайте, к 04:00 уже не так много оставалось времени", - сказал Буданов.

Глава ГУР рассказал, что уже 23 февраля вместе с супругой "заселился" в свой кабинет в здании военной разведки.

"Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немного задремал. И примерно где-то в 03:30 мне позвонил руководитель Офиса президента и говорит: "Ну вот уже 03:30, как будто все спокойно. Может, как-нибудь обойдется?". Говорю: "Ну, давайте надеяться на лучшее, но что-то я сомневаюсь в этом". И так мы с ним проговорили почти до четырех часов", — отметил генерал-лейтенант.

Буданов также поделился, что для него было важно, чтобы его информация о полномасштабном вторжении рф оказалась правдивой.