Буданов рассказал, когда ГУР получило точную дату вторжения россии в Украину

Начальник Главного управления разведки (ГУР)
Минобороны Кирилл Буданов
заявил, что точная дата начала вторжения россии в Украину получил 23 февраля 2022 года.
Об этом генерал-лейтенант сообщил в подкасте УП "24.02: Реконструкция".
"Дату россияне постоянно переносили. Последние две недели там постоянно на день, на два оттягивали и оттягивали. Но 23 числа примерно, кажется, в 14:30 мы четко получили информацию, что в четыре утра будет начало и как именно. Это было доведено до первого лица государства (президента Владимира Зеленского - Ред .). Он отдал распоряжение. Но просто посчитайте, к 04:00 уже не так много оставалось времени", - сказал Буданов.
Глава ГУР рассказал, что уже 23 февраля вместе с супругой "заселился" в свой кабинет в здании военной разведки.
"Заселились в кабинет, легли, разговаривали с ней, ждали. Потом я немного задремал. И примерно где-то в 03:30 мне позвонил руководитель Офиса президента и говорит: "Ну вот уже 03:30, как будто все спокойно. Может, как-нибудь обойдется?". Говорю: "Ну, давайте надеяться на лучшее, но что-то я сомневаюсь в этом". И так мы с ним проговорили почти до четырех часов", — отметил генерал-лейтенант.
Буданов также поделился, что для него было важно, чтобы его информация о полномасштабном вторжении рф оказалась правдивой.
"Для меня, вы должны понимать, это ведь тоже вызов был. Потому что если я, как руководитель спецслужбы, дал бы неправильный доклад, это был бы позор для меня. Реально где-то в 04:20 уже начало прилетать. Ну все, я выдохнул. Теперь надо начинать работать над следующим вопросом", — добавил глава ГУР.
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