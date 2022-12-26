Буданов рассказал, как Украина вернет Крым

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен комбинированным путем – и силой и дипломатией.
Об этом сообщил Буданов в интервью.
Об этом сообщил Буданов в интервью.
Отвечая на ремарку о том, что для западных стран Крым является "красной линией", глава разведки сказал, что ему "не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа".
Буданов подчернил, что Украина вернет назад все утраченные территории.
Он напомнил, что Украина – это страна, признанная в границах 1991 года, а кто с этим не согласен, тот не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН.
На вопрос, куда посоветует поехать на море в отпуск летом 2023 года, Буданов ответил: "Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов".
Буданов подчернил, что Украина вернет назад все утраченные территории.
Он напомнил, что Украина – это страна, признанная в границах 1991 года, а кто с этим не согласен, тот не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН.
На вопрос, куда посоветует поехать на море в отпуск летом 2023 года, Буданов ответил: "Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов".
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