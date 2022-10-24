Буданов оценил возможность подрыва плотины Каховской ГЭС

11:10 24 октября Киев, Украина

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заминирование россиянами плотины Каховской ГЭС и оценил возможность ее подрыва.



По его словам, сейчас плотина частично заминирована.

"Подрыв этой дамбы точно приведет к экологической беде, это факт. Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать – что они потеряют и что получат? И второе: можно частично взорвать дамбу, а можно полностью. Так вот, чтобы взорвать ее полностью, такие работы не проведены. Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется", - сказал глава ГУР.

По словам Буданова, чтобы разрушить конструкцию такого уровня как Каховская плотина, нужны десятки тонн взрывчатки, правильно расположенной.

"Нельзя КаМАЗ где-то рядом поставить, это ничего не даст", - сказал он.

Глава ГУР отметил, что подрыв дамбы приведет к сплошному затоплению левобережья Херсонщины и россия потеряет "даже теоретическую возможность подачи воды в Северокрымский канал, в Крым".



Кроме того, разрушение плотины уничтожит возможность существования ЗАЭС, потому что станция неразрывно с ней связана.

"Ну, и конечно, они усложнят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж большой промежуток времени, где-то около двух недель будет. Но они будут вынуждены отступить прямо в Крым. Другими словами, если сделать сплошное разрушение, это сценарий такой. Готовы ли они на это? Думаю, что нет", — сказал Буданов.

При частичном разрушении плотины, по словам главы ГУР, российские войска выведут из строя шлюзовую часть и машинные залы и сделают плотину непригодной к использованию по назначению.