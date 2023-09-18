Буданов назвал главные цели запуска беспилотников по россии

11:09 18 сентября Киев, Украина

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал три основных цели запуска беспилотников по территории россии.

Об этом он рассказал в интервью The Economist.



После вторжения рф в 2022 году Украина медленно, но уверенно начала наращивать собственное производство оружия. Это беспилотники и ракеты большой дальности, оружие, которое может поражать далеко за линией фронта.



На прошлой неделе мир увидел новые возможности Украины благодаря серии ударов ракетами и беспилотниками по кораблям, подводной лодке, сухим докам и ПВО в Крыму. Ведущую роль в таких нападениях играет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Беспилотники однозначно облегчат операции по освобождению наших территорий. У дронов нет страха. Нам их не жалко", - сказал генерал-лейтенант Буданов.

Есть три главные цели новой кампании беспилотников Украины против россии:

исчерпать российские системы противовоздушной обороны;

вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики;

нанести вред военным производственным объектам

Как рассказал Буданов, есть еще и второстепенная цель – психологическая. Это посеять беспокойство у населения и нарушить нормальные экономические процессы внутри россии. Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, явилось почти ежедневным явлением.