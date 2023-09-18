Буданов назвал главные цели запуска беспилотников по россии

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов назвал три основных цели запуска беспилотников по территории россии.
Об этом он рассказал в интервью The Economist.
После вторжения рф в 2022 году Украина медленно, но уверенно начала наращивать собственное производство оружия. Это беспилотники и ракеты большой дальности, оружие, которое может поражать далеко за линией фронта.
На прошлой неделе мир увидел новые возможности Украины благодаря серии ударов ракетами и беспилотниками по кораблям, подводной лодке, сухим докам и ПВО в Крыму. Ведущую роль в таких нападениях играет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
После вторжения рф в 2022 году Украина медленно, но уверенно начала наращивать собственное производство оружия. Это беспилотники и ракеты большой дальности, оружие, которое может поражать далеко за линией фронта.
На прошлой неделе мир увидел новые возможности Украины благодаря серии ударов ракетами и беспилотниками по кораблям, подводной лодке, сухим докам и ПВО в Крыму. Ведущую роль в таких нападениях играет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Есть три главные цели новой кампании беспилотников Украины против россии:
- исчерпать российские системы противовоздушной обороны;
- вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики;
- нанести вред военным производственным объектам
Как рассказал Буданов, есть еще и второстепенная цель – психологическая. Это посеять беспокойство у населения и нарушить нормальные экономические процессы внутри россии. Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, явилось почти ежедневным явлением.
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