17:25 26 сентября Киев, Украина

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что производящие ракеты предприятия военно-промышленного комплекса россии являются одной из главных целей украинских дронов.

Об этом генерал-лейтенант сообщил в комментарии NV.



По словам Буданова, если посмотреть на все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность - все они работают на ВПК рф.

"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", — пояснил глава ГУР.

Среди атакуемых в последнее время предприятий генерал-лейтенант назвал Брянский завод Кремний-ЭЛ, производящий электронное оборудование для ракет, а также Редкинский опытный завод (Тверская область рф), где производят компоненты ракетного топлива.



Кроме того, Буданов добавил, что треть заводов, занятых у россиян в этой сфере, расположена в зоне досягаемости беспилотников.