Буданов назвал главные цели для украинских беспилотников на территории россии

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что производящие ракеты предприятия военно-промышленного комплекса россии являются одной из главных целей украинских дронов.
Об этом генерал-лейтенант сообщил в комментарии NV.
По словам Буданова, если посмотреть на все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность - все они работают на ВПК рф.
По словам Буданова, если посмотреть на все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность - все они работают на ВПК рф.
Среди атакуемых в последнее время предприятий генерал-лейтенант назвал Брянский завод Кремний-ЭЛ, производящий электронное оборудование для ракет, а также Редкинский опытный завод (Тверская область рф), где производят компоненты ракетного топлива.
Кроме того, Буданов добавил, что треть заводов, занятых у россиян в этой сфере, расположена в зоне досягаемости беспилотников.
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