Буданов: идея перенести войну на россию - "замечательная"

11:47 01 сентября Киев, Украина

Начальник Главного управления разведки Минобороны, Кирилл Буданов, выразил свое мнение относительно переноса войны на территорию российской федерации и считает эту идею "замечательной".

В интервью Наталье Мосейчук, Буданов отметил, что данное решение не имеет схожести с методами, используемыми россией, и не следует проводить параллели между ними.

По его мнению, война должна быть перемещена на другие территории, которые, согласно его словам, являются объектами интереса для Украины, такие как российская федерация и другие области, на которых оказывается их влияние.