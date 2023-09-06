Буданов: идея перенести войну на россию - "замечательная"

Начальник Главного управления разведки Минобороны, Кирилл Буданов, выразил свое мнение относительно переноса войны на территорию российской федерации и считает эту идею "замечательной".
В интервью Наталье Мосейчук, Буданов отметил, что данное решение не имеет схожести с методами, используемыми россией, и не следует проводить параллели между ними.
По его мнению, война должна быть перемещена на другие территории, которые, согласно его словам, являются объектами интереса для Украины, такие как российская федерация и другие области, на которых оказывается их влияние.
В интервью Наталье Мосейчук, Буданов отметил, что данное решение не имеет схожести с методами, используемыми россией, и не следует проводить параллели между ними.
По его мнению, война должна быть перемещена на другие территории, которые, согласно его словам, являются объектами интереса для Украины, такие как российская федерация и другие области, на которых оказывается их влияние.
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