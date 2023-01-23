Буданов и Малюк координируют свои действия

17:26 23 января Киев, Украина





Об этом стало известно в понедельник, 23 января. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк провели совместное рабочее совещание.Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

"Главное управление разведки МО Украины и Служба безопасности Украины имеют общее видение относительно мероприятий по обороне страны. Руководители двух ведомств координируют свои действия и вместе планируют и проводят сложные операции по обезвреживанию врага", – говорится в сообщении.

ГУР отметили, что слухи о якобы недоразумениях между руководителями ведомств – вражеские нарративы, которые опровергаются ежедневной совместной работой по обезвреживанию врага.

"Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, которые приближают победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе – оккупантов ждут новые очередные сюрпризы", – отметил Малюк.



В СБУ добавили, что главы спецслужб "обсудили будущие спецоперации, которые приблизят победу Украины".