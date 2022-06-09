Британские юристы нашли активы россиян, которые можно добавить в список санкций

Британские юристы обнаружили сотни высокопоставленных россиян с активами за рубежом, которых можно было бы добавить в международные санкционные списки.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что такой шаг является частью международных попыток давить на рф экономические меры, поскольку россия продолжает вторжение в Украину.
По словам источников агентства, такие усилия начались после начала российского вторжения в Украину в феврале, когда правительства по всему миру начали процесс введения санкций и ограничений против олигархов и других богачей, которые считаются близкими к Кремлю.
Bloomberg пишет, что Киев обратился к украинским дипломатам в Лондоне с просьбой помочь в поиске незаконных российских активов.
Те, в свою очередь, обратились в одну из фирм лондонского Сити, позже к работе подключились несколько других фирм.
Отмечается, что юристы использовали, в частности, данные по утечкам, например, документы "Панамского архива", которые сверялись с другими источниками, чтобы проверить, была ли получена эта собственность законным путем.
При этом агентство не уточняет, какие именно британские компании участвовали в сборе информации о россиянах.
В список вошли высокопоставленные, но не слишком публичные российские чиновники и военнослужащие, владеющие недвижимостью и другими активами на миллионы фунтов стерлингов в Лондоне и на юге Франции, рассказал агентству один из источников.
Юристы проверяют и другие международные связи россиян, в том числе данные об их детях, обучающихся в зарубежных частных школах.
Сотрудники двух фирм, участвовавших в поиске российских активов, рассказали Bloomberg, что работали бесплатно и передали списки с кандидатами на включение в списки санкций в посольство Украины в Лондоне.
Они попросили об анонимности, опасаясь давления со стороны российских властей, отмечает агентство.
В посольстве Украины в Лондоне агентству заявили, что пока "неуместно" комментировать возможные будущие санкции, поскольку это может "подорвать их действие".
Отмечается, что такой шаг является частью международных попыток давить на рф экономические меры, поскольку россия продолжает вторжение в Украину.
По словам источников агентства, такие усилия начались после начала российского вторжения в Украину в феврале, когда правительства по всему миру начали процесс введения санкций и ограничений против олигархов и других богачей, которые считаются близкими к Кремлю.
Bloomberg пишет, что Киев обратился к украинским дипломатам в Лондоне с просьбой помочь в поиске незаконных российских активов.
Те, в свою очередь, обратились в одну из фирм лондонского Сити, позже к работе подключились несколько других фирм.
Отмечается, что юристы использовали, в частности, данные по утечкам, например, документы "Панамского архива", которые сверялись с другими источниками, чтобы проверить, была ли получена эта собственность законным путем.
При этом агентство не уточняет, какие именно британские компании участвовали в сборе информации о россиянах.
В список вошли высокопоставленные, но не слишком публичные российские чиновники и военнослужащие, владеющие недвижимостью и другими активами на миллионы фунтов стерлингов в Лондоне и на юге Франции, рассказал агентству один из источников.
Юристы проверяют и другие международные связи россиян, в том числе данные об их детях, обучающихся в зарубежных частных школах.
Сотрудники двух фирм, участвовавших в поиске российских активов, рассказали Bloomberg, что работали бесплатно и передали списки с кандидатами на включение в списки санкций в посольство Украины в Лондоне.
Они попросили об анонимности, опасаясь давления со стороны российских властей, отмечает агентство.
В посольстве Украины в Лондоне агентству заявили, что пока "неуместно" комментировать возможные будущие санкции, поскольку это может "подорвать их действие".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии