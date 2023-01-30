Британские танки Challenger 2 будут на передовой в Украине "ближе к лету"

19:46 30 января Киев, Украина





Уоллеса цитирует Reuters. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 14 танков Challenger 2 могут прибыть в Украину ближе к лету или во второй половине весны.Уоллеса цитирует Reuters.

"Это будет ближе к лету или в мае — это будет, вероятно, ближе к Пасхе", — сказал он, отвечая в парламенте на вопрос, когда танки будут развернуты на поле боя.

Министр обороны отметил, что по соображениям безопасности он не может назвать график тренировок для украинских военных на британских танках. Однако он добавил, что тренировка начнется с обучения их индивидуальному управлению машинами, а затем перейдет к боевым действиям в составе подразделений.



Украинские танкисты 29 января прибыли в Британию для обучения на Challenger 2 .



Ранее заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк заявлял, что Великобритания надеется, что 14 танков Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте этого года. До этого времени, по его словам, украинские военные будут проходить интенсивное обучение по управлению и обслуживанию данных транспортных средств.