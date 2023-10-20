Британские инструкторы будут учить украинских военных в Румынии
10:01 20 октября Киев, Украина
Военные инструкторы из Великобритании приедут в начале 2024 учить украинцев на румынских базах. Такое решение позволит украинским бойцам тренироваться поближе к фронту и гораздо быстрее возвращаться на поле боя.
Об этом сообщил в среду посол Великобритании в Бухаресте Эндрю Нобл во время пресс-конференции, организованной в конце своего мандата, пишет Agerpres.
"Мы тесно работаем по совместному анализу ситуации в Украине, на местах. Военные эксперты из Великобритании приедут в следующем году учить украинцев на румынские базы. Я думаю, что в определенной степени это высокое доказательство дипломатического сотрудничества", – отметил дипломат.
Он напомнил, что правительство Румынии уже утвердило нормативно-правовую базу для подготовки украинских пилотов на самолетах F-16 в Румынии.
"Это другой тип специализации украинских Вооруженных Сил, который в большинстве своем проходил в Великобритании. Но в рамках трехсторонней дискуссии Румыния — Украина — Великобритания понятно, что для украинцев это проще, чтобы иметь место ближе к своей стране. Приверженность Румынии к Украине заключалась в том, чтобы предоставить место этим тренингам, чтобы защитить наши общие ценности и нашу демократию. Я не хочу предоставлять конкретные подробности, но я надеюсь, что эти тренировки начнутся в первом полугодии будущего года", - добавил Эндрю Нобл.
Он также отметил, как пишет издание, что у Румынии "очень эффективная дипломатическая система".
"Мне было очень приятно работать с Министерством иностранных дел Румынии и людьми из правительства, рассматривая некоторые из самых сложных и деликатных текущих тем в дипломатической сфере", — заметил посол Великобритании.
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