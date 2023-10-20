Британские инструкторы будут учить украинских военных в Румынии

10:01 20 октября Киев, Украина

Военные инструкторы из Великобритании приедут в начале 2024 учить украинцев на румынских базах. Такое решение позволит украинским бойцам тренироваться поближе к фронту и гораздо быстрее возвращаться на поле боя.

Об этом сообщил в среду посол Великобритании в Бухаресте Эндрю Нобл во время пресс-конференции, организованной в конце своего мандата, пишет Agerpres.

"Мы тесно работаем по совместному анализу ситуации в Украине, на местах. Военные эксперты из Великобритании приедут в следующем году учить украинцев на румынские базы. Я думаю, что в определенной степени это высокое доказательство дипломатического сотрудничества", – отметил дипломат.

Он напомнил, что правительство Румынии уже утвердило нормативно-правовую базу для подготовки украинских пилотов на самолетах F-16 в Румынии.

"Это другой тип специализации украинских Вооруженных Сил, который в большинстве своем проходил в Великобритании. Но в рамках трехсторонней дискуссии Румыния — Украина — Великобритания понятно, что для украинцев это проще, чтобы иметь место ближе к своей стране. Приверженность Румынии к Украине заключалась в том, чтобы предоставить место этим тренингам, чтобы защитить наши общие ценности и нашу демократию. Я не хочу предоставлять конкретные подробности, но я надеюсь, что эти тренировки начнутся в первом полугодии будущего года", - добавил Эндрю Нобл.

Он также отметил, как пишет издание, что у Румынии "очень эффективная дипломатическая система".