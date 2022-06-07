Британские адвокаты и полицейские помогут Украине расследовать военные преступления рф

Великобритания планирует предоставить адвокатов и полицейских для поддержки расследования Международного уголовного суда (МУС) по военным преступлениям, совершаемым военными рф в Украине.
Об этом информирует британское правительство на своем официальном сайте со ссылкой на вице-премьер-министра Доминика Рааба .
Об этом информирует британское правительство на своем официальном сайте со ссылкой на вице-премьер-министра Доминика Рааба .
Помощь предусматривает также проведение специального тренинга по расследованию военных преступлений для украинской полиции от имени Международного уголовного суда в сотрудничестве с норвежской полицией; постоянный анализ обороны и мониторинг событий в Украине, включая сохранение любых доказательств, касающихся военных преступлений.
Как отмечают в правительстве, российские войска должны знать, что они будут отвечать за свои действия, а мировое сообщество будет работать вместе, чтобы обеспечить справедливость.
В сообщении отмечается, что в начале этого месяца генеральный прокурор Великобритании Суэлла Браверман посетила Украину и возглавила делегацию экспертов по военным преступлениям в регионе для поддержки работы генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой .
Как отмечают в правительстве, российские войска должны знать, что они будут отвечать за свои действия, а мировое сообщество будет работать вместе, чтобы обеспечить справедливость.
В сообщении отмечается, что в начале этого месяца генеральный прокурор Великобритании Суэлла Браверман посетила Украину и возглавила делегацию экспертов по военным преступлениям в регионе для поддержки работы генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой .
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