Британские адвокаты и полицейские помогут Украине расследовать военные преступления рф

15:36 07 июня Киев, Украина





Об этом информирует британское правительство на своем официальном сайте со ссылкой на вице-премьер-министра Доминика Рааба . Великобритания планирует предоставить адвокатов и полицейских для поддержки расследования Международного уголовного суда (МУС) по военным преступлениям, совершаемым военными рф в Украине.Об этом информирует британское правительство на своем официальном сайте со ссылкой на вице-премьер-министра Доминика Рааба .

"В дополнение к финансированию в размере 1 миллиона фунтов стерлингов, предоставленного в начале этого года, будет предложена специальная юридическая и полицейская группа для поддержки расследования. Сюда будет входить специальный офицер столичной полиции, дислоцированный в Гааге, который предоставит МУС быстрый доступ в дальнейшую британскую полицию и военную экспертизу. Семь британских юристов, обладающих большим опытом в сфере международного уголовного права, предложили помочь выявить доказательства и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях", – говорится в сообщении.

Помощь предусматривает также проведение специального тренинга по расследованию военных преступлений для украинской полиции от имени Международного уголовного суда в сотрудничестве с норвежской полицией; постоянный анализ обороны и мониторинг событий в Украине, включая сохранение любых доказательств, касающихся военных преступлений.



Как отмечают в правительстве, российские войска должны знать, что они будут отвечать за свои действия, а мировое сообщество будет работать вместе, чтобы обеспечить справедливость.



В сообщении отмечается, что в начале этого месяца генеральный прокурор Великобритании Суэлла Браверман посетила Украину и возглавила делегацию экспертов по военным преступлениям в регионе для поддержки работы генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой .