Британская разведка: в рядах российских командиров продолжаются чистки

Разведка Великобритании продолжает публиковать свою аналитику. Теперь британцы информируют о том, что Кремль продолжает чистки руководства армии. В последние недели россия уволила военачальников, которые плохо действовали на начальных этапах вторжения:
🔺 Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, дисквалифицирован за неспособность захватить Харьков
🔺 Вице-адмирал Игорь Осипов, который командовал Черноморским флотом России, также, вероятно, был отстранен от должности после затопления крейсера "Москва" в апреле
🔺 Начальник Генштаба Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Путина.
🔺 Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, дисквалифицирован за неспособность захватить Харьков
🔺 Вице-адмирал Игорь Осипов, который командовал Черноморским флотом России, также, вероятно, был отстранен от должности после затопления крейсера "Москва" в апреле
🔺 Начальник Генштаба Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Путина.
Британцы полагают, что поиск виноватых продолжится и он ослабит в целом военные усилия россии в Украине, а именно из-за страха военных проявлять инициативу.
Главное управление разведки Минобороны Украины ранее информировало, чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений.
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