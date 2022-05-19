Британская разведка: в рядах российских командиров продолжаются чистки

11:30 19 мая Киев, Украина

Разведка Великобритании продолжает публиковать свою аналитику. Теперь британцы информируют о том, что Кремль продолжает чистки руководства армии. В последние недели россия уволила военачальников, которые плохо действовали на начальных этапах вторжения:



🔺 Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, дисквалифицирован за неспособность захватить Харьков



🔺 Вице-адмирал Игорь Осипов, который командовал Черноморским флотом России, также, вероятно, был отстранен от должности после затопления крейсера "Москва" в апреле



🔺 Начальник Генштаба Валерий Герасимов, вероятно, остается на своем посту, но неясно, сохраняет ли он доверие президента Путина.

«Культура замалчивания и поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности. Многие чиновники, причастные к вторжению, вероятно, будут все больше внимания уделять тому, чтобы избежать личной ответственности за неудачи операции. Это, вероятно, создаст дополнительную нагрузку на централизованную модель управления, так как офицеры все чаще будут стремиться возложить принятие ключевых решений на начальство», - приходит к выводу Минобороны Великобритании.

Британцы полагают, что поиск виноватых продолжится и он ослабит в целом военные усилия россии в Украине, а именно из-за страха военных проявлять инициативу.