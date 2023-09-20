Британская разведка сообщает о значительном прогрессе украинских войск под Бахмутом

11:42 20 сентября Киев, Украина

Взятие под контроль Клещиевки и Андреевки, примерно в 8 км к югу от Бахмута Донецкой области, приблизило украинские войска к дороге Т 05-13 — одному из основных путей поставки в Бахмут с юга.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Однако россия продолжает удерживать железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Клещевкой и Т 05-13, создавая препятствие, которое легко оборонять, отметили британские разведчики.



По данным британской разведки, недавняя передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожье на юге Украины, вероятно, ослабила российскую оборону вокруг Бахмута.