Британская разведка считает неэффективными оборонные позиции войск рф в Украине

15:24 26 декабря Киев, Украина

Британская разведка считает, что оборонные позиции, выстраиваемые российскими войсками вдоль многих участков линии фронта в Украине, не будут эффективными.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.



В разведке отметили, что с октября российские войска в большинстве своем сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине. В частности, они обустраивают дополнительные поля противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных указаний.