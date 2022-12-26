Британская разведка считает неэффективными оборонные позиции войск рф в Украине

15:24 26 декабря Киев, Украина

Британская разведка считает, что оборонные позиции, выстраиваемые российскими войсками вдоль многих участков линии фронта в Украине, не будут эффективными.
 
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

В разведке отметили, что с октября российские войска в большинстве своем сосредоточились на строительстве оборонных позиций на многих участках линии фронта в Украине. В частности, они обустраивают дополнительные поля противотанковых и противопехотных мин, что почти наверняка выходит за рамки российских доктринальных указаний.
"Минные поля представляют эффективное препятствие для обученных войск, только если они закрыты наблюдением и огнем. Главной проблемой для российских войск, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", - говорится в сообщении.
 
 