10:54 27 сентября Киев, Украина

В пятницу, 30 сентября, во время выступления перед обеими палатами российского парламента президент россии и военный преступник владимир путин может объявить об аннексии оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Как сообщается, существует реальная вероятность того, что путин воспользуется своим обращением, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к государству-террористу россии.



По данным разведки, проводимые в настоящее время псевдореферендумы на этих территориях планируют завершатся сегодня, 27 сентября.

«Лидеры рф почти наверняка надеются, что любое объявление об аннексии будет воспринято как подтверждение целесообразности "специальной военной операции" (так в россии официально называют широкомасштабную войну против Украины – Ред.) и укрепит патриотическую поддержку конфликта», – говорится в сообщении британской разведки.

Однако, по мнению ведомства, это стремление, вероятно, будет подорвано информацией о недавних неудачах россии на поле боя и беспокойством по частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе.