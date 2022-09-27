В пятницу, 30 сентября, во время выступления перед обеими палатами российского парламента президент россии и военный преступник владимир путин может объявить об аннексии оккупированных украинских территорий.
Об этом сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Как сообщается, существует реальная вероятность того, что путин воспользуется своим обращением, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к государству-террористу россии.
По данным разведки, проводимые в настоящее время псевдореферендумы на этих территориях планируют завершатся сегодня, 27 сентября.
Как сообщается, существует реальная вероятность того, что путин воспользуется своим обращением, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к государству-террористу россии.
По данным разведки, проводимые в настоящее время псевдореферендумы на этих территориях планируют завершатся сегодня, 27 сентября.
Однако, по мнению ведомства, это стремление, вероятно, будет подорвано информацией о недавних неудачах россии на поле боя и беспокойством по частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе.
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