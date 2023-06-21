Британская разведка: россия укрепляет оборону возле Перекопа в Крыму

Согласно информации британской разведки, российский агрессор начал формирование оборонительных рубежей вблизи Перекопа, вероятно, в предвидении возможной попытки украинских военных зайти в Крым.
Эти выводы содержатся в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании на 21 июня.
Отмечается, что в последние недели российские силы продолжили укреплять свою оборону на заднем фронте, особенно в районах приближения к оккупированному Крыму.
Эти выводы содержатся в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании на 21 июня.
Отмечается, что в последние недели российские силы продолжили укреплять свою оборону на заднем фронте, особенно в районах приближения к оккупированному Крыму.
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