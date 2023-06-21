Британская разведка: россия укрепляет оборону возле Перекопа в Крыму

"Это включает расположенную на узком перешейке длиной 9 км и шириной 3,5 км, на север от города Армянск, обширную оборонительную зону. Тщательно спланированные укрепления свидетельствуют о том, что российское командование считает, что украинские силы способны прямо наступить на Крым. Россия продолжает придавать высший политический приоритет сохранению контроля над полуостровом", - утверждает разведка.