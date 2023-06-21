Британская разведка: россия укрепляет оборону возле Перекопа в Крыму

10:33 21 июня Киев, Украина

Согласно информации британской разведки, российский агрессор начал формирование оборонительных рубежей вблизи Перекопа, вероятно, в предвидении возможной попытки украинских военных зайти в Крым.

Эти выводы содержатся в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании на 21 июня.

Отмечается, что в последние недели российские силы продолжили укреплять свою оборону на заднем фронте, особенно в районах приближения к оккупированному Крыму.
 
"Это включает расположенную на узком перешейке длиной 9 км и шириной 3,5 км, на север от города Армянск, обширную оборонительную зону. Тщательно спланированные укрепления свидетельствуют о том, что российское командование считает, что украинские силы способны прямо наступить на Крым. Россия продолжает придавать высший политический приоритет сохранению контроля над полуостровом", - утверждает разведка.