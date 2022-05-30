Британская разведка: россия понесла огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена

11:41 30 мая Киев, Украина

Российские войска понесли огромные потери среди офицеров младшего и среднего звена в ходе войны против Украины, говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Великобритании.



По мнению британской военной разведки, среди причин этого — тот факт, что командиры батальонов и бригад из-за высокой личной ответственности за результат отправляются на передовую, а младшие офицеры, в свою очередь, вынуждены лично руководить тактическими действиями на низшем уровне из-за нехватки хорошо обученных и наделенных полномочиями военнослужащих сержантского состава, которые выполняют эту роль в западных войсках.



Из-за нехватки офицеров, как считают авторы сводки, снизится эффективность новых батальонно-тактических групп, которые собирают из военнослужащих разгромленных в ходе боев подразделений.



В отчете также упоминаются многочисленные вызывающие доверие сообщения о локальных мятежах среди российских военных. Как утверждают британские военные, в этих условиях нехватка офицеров будет способствовать дальнейшему ухудшению дисциплины и боевого духа.