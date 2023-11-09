Британская разведка: россия перераспределяет ПВО в связи с утратой комплексов С-400

14:05 09 ноября Киев, Украина

После утраты ряда зенитно-ракетных комплексов SA-21 (С400 "Триумф"), о которых стало известно на прошлой неделе, россия будет вынуждена пересмотреть стратегию противовоздушной обороны. Это может ослабить российскую оборону на периферии.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.



Как отмечается, "для сохранения покрытия над Украиной" москва должна будет опрокинуть ЗРК, обычно защищающие отдаленные части рф.

"Снятие этих систем, размещенных в стратегически важных местах, а также вдоль границ россии, почти наверняка ослабит российскую противовоздушную оборону на периферии", - отчиталась британская разведка.

В ведомстве указывается, что перераспределение стратегических средств ПВО еще раз продемонстрирует, как война против Украины продолжает перегружать российскую армию и ослабляет ее способность удерживать базовую оборону на огромной территории.



К слову, главные российские ЗРК большой дальности, такие как SA-21 (С-400 "Триумф"), способны поражать цели на расстоянии до 400 километров.