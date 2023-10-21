Британская разведка развенчала потенциал "гиперзвуковой" ракеты Кинжал

10:57 21 октября Киев, Украина

После того, как президент рф Владимир путин, послал самолеты МиГ-31 с ракетами Кинжал патрулировать Черное море, последовала вполне объективная реакция британской разведки. Дело в том, что по словам разведведомства, эта так называемая "гиперзвуковая" российская ракета все еще находится в стадии эксплуатационных испытаний, а результаты ее применения в Украине – неудовлетворительны. Об этом сообщила британская разведка в Twitter в субботу, 21 октября.

"Это заявление отвечает типичной российской риторике, рассчитанной на внутреннюю аудиторию: Запад называется агрессором, а деятельность россии – необходимой для защиты государства", – заявили в разведке.

Аналитики считают, что "конкретное упоминание путиным ракеты Кинжал и ее возможностей почти наверняка было сделано со стратегической целью, чтобы продемонстрировать, что россия по-прежнему способна производить и эксплуатировать новые виды вооружений, несмотря на продолжающийся украинский конфликт".

"Кинжал фактически продолжает находиться в стадии эксплуатационных испытаний, причем результаты его применения в Украине пока неудовлетворительны. На бумаге он по-прежнему обладает высоким потенциалом, способным летать на гиперзвуковых скоростях и уклоняться от современных систем ПВО, хотя для реализации этого потенциала россии почти наверное, необходимо значительно улучшить его применение", – говорится в сообщении.

Напомним, за время войны украинская ПВО сбила 13 ракет Кинжал, преимущественно в районе Киева. В последний раз россия применила эти ракеты 11 августа. Одну из ракет удалось сбить, а еще три ударили по аэродрому в Коломые в Ивано-Франковской области. Целью врага были пилоты, которые будут учиться на F-16.

Также сообщалось, что во время атаки 11 августа россияне потеряли одну из ракет Кинжал. Она рухнула в Тульской области. Ракету нашли спустя месяц во время полевых работ.