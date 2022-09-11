Британская разведка разоблачила ложь рф о "зерновом коридоре"

13:40 11 сентября Киев, Украина

Рф проводит кампанию по дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью и дискредитировать Украину. Об этом сообщает британская разведка 11 сентября.

В минобороны Британии напомнили, что 7 сентября президент рф Владимир путин заявил, что только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины "зерновым коридором", было отправлено в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена в страны ЕС.

"Утверждения путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии", - говорится в сообщении разведки.

Напомним, путин намерен пересмотреть условия зернового соглашения: он заявляет, что украинское зерно поставляется не в беднейшие страны, как планировалось.

Также сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление путина о зерновом коридоре.