Британская разведка разоблачила ложь рф о "зерновом коридоре"

Рф проводит кампанию по дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью и дискредитировать Украину. Об этом сообщает британская разведка 11 сентября.
В минобороны Британии напомнили, что 7 сентября президент рф Владимир путин заявил, что только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины "зерновым коридором", было отправлено в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена в страны ЕС.
Напомним, путин намерен пересмотреть условия зернового соглашения: он заявляет, что украинское зерно поставляется не в беднейшие страны, как планировалось.
Также сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление путина о зерновом коридоре.
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