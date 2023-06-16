Британская разведка рассказала об ключевом факторе в развитии войны в ближайшее время

10:10 06 июня Киев, Украина





Одновременно, вражда между группой Согласно новому разведывательному обзору, представленному Минобороной Британии 6 июня, британская разведка сообщила о повышенной интенсивности боевых действий на различных участках фронта, включая ранее спокойные регионы, которые находились в относительном покое в течение последних нескольких месяцев.Одновременно, вражда между группой "Вагнера" и Министерством обороны россии достигла критического уровня. Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин впервые заявил, что российская армия намеренно использовала смертельную силу против подразделений "Вагнера".

Обзор также отмечает задержание командира бригады российской армии, связанное с деятельностью "Вагнера".



Большая часть сил "Вагнера" была вывода из Бахмута, и учитывая нехватку резервных подразделений в россии, то степень подчинения "Вагнером" Министерству обороны становится ключевым фактором в развитии конфликта в ближайшие недели, как указано в обзоре.