Британская разведка прокомментировала инцидент с поездом, сошедшим с рельсов под Симферополем

10:48 19 мая Киев, Украина

Инцидент с поездом, сошедшим с рельсов под Симферополем в оккупированном Крыму 18 мая, приведет к перебоям с поставками крылатых ракет в Черноморский флот рф.
 
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

18 мая под Симферополем поезд сошел с рельсов, заблокировав единственный железнодорожный путь в порт Севастополь, где базируется Черноморский флот рф, напомнили британские разведчики. Руководство железной дороги заявило, что это произошло из-за "вмешательства посторонних лиц".
"Россия быстро отремонтирует линию, но этот инцидент нарушит поставки материалов и, возможно, также вооружений, таких как крылатые ракеты "Калибр", в ЧФ", - говорится в отчете британской разведки.
По данным британских разведчиков, любой саботаж в этой чувствительной сфере еще больше усилит обеспокоенность кремля по поводу его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму.
"Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и материально-техническую роль в содействии войны россии в Украине", - отмечают британские разведчики.