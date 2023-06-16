Британская разведка прокомментировала инцидент с поездом, сошедшим с рельсов под Симферополем

Инцидент с поездом, сошедшим с рельсов под Симферополем в оккупированном Крыму 18 мая, приведет к перебоям с поставками крылатых ракет в Черноморский флот рф.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
18 мая под Симферополем поезд сошел с рельсов, заблокировав единственный железнодорожный путь в порт Севастополь, где базируется Черноморский флот рф, напомнили британские разведчики. Руководство железной дороги заявило, что это произошло из-за "вмешательства посторонних лиц".
18 мая под Симферополем поезд сошел с рельсов, заблокировав единственный железнодорожный путь в порт Севастополь, где базируется Черноморский флот рф, напомнили британские разведчики. Руководство железной дороги заявило, что это произошло из-за "вмешательства посторонних лиц".
По данным британских разведчиков, любой саботаж в этой чувствительной сфере еще больше усилит обеспокоенность кремля по поводу его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму.
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