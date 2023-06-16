Британская разведка прокомментировала инцидент с поездом, сошедшим с рельсов под Симферополем

10:48 19 мая Киев, Украина

Инцидент с поездом, сошедшим с рельсов под Симферополем в оккупированном Крыму 18 мая, приведет к перебоям с поставками крылатых ракет в Черноморский флот рф.

"Россия быстро отремонтирует линию, но этот инцидент нарушит поставки материалов и, возможно, также вооружений, таких как крылатые ракеты "Калибр", в ЧФ", - говорится в отчете британской разведки.

По данным британских разведчиков, любой саботаж в этой чувствительной сфере еще больше усилит обеспокоенность кремля по поводу его способности защитить другую ключевую инфраструктуру в Крыму.