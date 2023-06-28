Британская разведка проанализировала влияние удара по Чонгарскому мосту на оккупантов

После того, как утром 22 июня произошел удар по Чонгарскому автомобильному мосту, соединяющему Крымский полуостров с оккупированными россией территориями Херсонской области, временное закрытие трассы привело к тому, что российским конвоям по материально-техническому обеспечению пришлось по меньшей мере на 50% дольше добираться до фронта альтернативными маршрутами.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Чонгарские мосты обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном, отметили британские разведчики. Маршрут через Чонгарские мосты является самым прямым путем из крымского логистического узла оккупантов в Джанкое и Запорожском направлении, где россия обороняется от масштабного украинского наступления, отмечают британские разведчики.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Чонгарские мосты обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном, отметили британские разведчики. Маршрут через Чонгарские мосты является самым прямым путем из крымского логистического узла оккупантов в Джанкое и Запорожском направлении, где россия обороняется от масштабного украинского наступления, отмечают британские разведчики.
Скорость, с которой оккупанты построили альтернативный переход, указывает на то, насколько этот маршрут жизненно важен для российских военных в оккупированной Украине, отметили британские разведчики.
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