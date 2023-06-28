Британская разведка проанализировала влияние удара по Чонгарскому мосту на оккупантов

10:53 28 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Чонгарские мосты обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном, отметили британские разведчики. Маршрут через Чонгарские мосты является самым прямым путем из крымского логистического узла оккупантов в Джанкое и Запорожском направлении, где россия обороняется от масштабного украинского наступления, отмечают британские разведчики. После того, как утром 22 июня произошел удар по Чонгарскому автомобильному мосту, соединяющему Крымский полуостров с оккупированными россией территориями Херсонской области, временное закрытие трассы привело к тому, что российским конвоям по материально-техническому обеспечению пришлось по меньшей мере на 50% дольше добираться до фронта альтернативными маршрутами.Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.Чонгарские мосты обслуживают один из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсоном, отметили британские разведчики. Маршрут через Чонгарские мосты является самым прямым путем из крымского логистического узла оккупантов в Джанкое и Запорожском направлении, где россия обороняется от масштабного украинского наступления, отмечают британские разведчики.

"Отчеты указывают на то, что российские власти почти наверняка построили понтонную переправу вместо моста в течение 24 часов после нападения; очень вероятно, что переправа ограничена только военным транспортом", — говорится в сообщении британской разведки.

Скорость, с которой оккупанты построили альтернативный переход, указывает на то, насколько этот маршрут жизненно важен для российских военных в оккупированной Украине, отметили британские разведчики.