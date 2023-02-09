Британская разведка полагает, что погодные условия не помешают наступлению рф

11:54 09 февраля Киев, Украина

Россияне могут осуществлять наступательные операции несмотря на ухудшение погодных условий в последующие недели.



Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг.



Как отмечают в сводке, погода продолжает играть важную роль в ходе войны россии в Украине. В то время как земля замерзла, в последние недели условия перемещения по пересеченной местности на востоке Украины, скорее всего, практически не изменились.



8 февраля температура поверхности была около 0 градусов Цельсия. По прогнозам, на следующей неделе повышение температуры почвы и таяние снега, вероятно, ухудшат условия для передвижения по всей территории Донбасса.



По оценке британского ведомства, условия передвижения по пересеченной местности, вероятно, будут худшими, с большим количеством грязи, в середине и конце марта.