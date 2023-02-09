Британская разведка полагает, что погодные условия не помешают наступлению рф

11:54 09 февраля Киев, Украина

Россияне могут осуществлять наступательные операции несмотря на ухудшение погодных условий в последующие недели.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг.

Как отмечают в сводке, погода продолжает играть важную роль в ходе войны россии в Украине. В то время как земля замерзла, в последние недели условия перемещения по пересеченной местности на востоке Украины, скорее всего, практически не изменились.

8 февраля температура поверхности была около 0 градусов Цельсия. По прогнозам, на следующей неделе повышение температуры почвы и таяние снега, вероятно, ухудшат условия для передвижения по всей территории Донбасса.

По оценке британского ведомства, условия передвижения по пересеченной местности, вероятно, будут худшими, с большим количеством грязи, в середине и конце марта.
 
"Командиры с обеих сторон, скорее всего, будут пытаться избегать планирования крупных наступательных операций в это время. Однако политические или оперативные возможности могут преобладать над этими опасениями, как это продемонстрировала россия, начав свое вторжение в конце февраля 2022 года", – сказано в сводке.