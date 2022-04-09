Британская разведка подтвердила вывод российских войск с севера Украины

13:03 08 апреля Киев, Украина

Российские войска полностью выведены с севера Украины на территорию Беларуси и России.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные военной разведки.



Некоторые из этих подразделений будут переброшены в восточную Украину для участия в боевых действиях в Донбассе, при этом многим из них потребуется пополнение перед новым развертыванием. "Любая массовая передислокация с севера займет не менее недели", - говорится в сообщении.



В британском министерстве обороны также заявили, что обстрел городов на востоке и юге Украины продолжается, российские войска продвинулись дальше южнее города Изюм, который остается под их контролем.



Сумская область Украины (на северо-востоке страны) освобождена от российских войск, заявил ее глава Дмитрий Живицкий. При этом он предупредил, что на территории области много заминированных, небезопасных мест, попросил не пользоваться обочинами и лесными дорогами, не приближаться к уничтоженной военной технике.



По последним данным ООН, с начала вторжения в Украину там погибло 1611 человек среди гражданского населения, в том числе 131 ребенок. 2227 человек были ранены.



Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов, говорится в сообщении.



В ООН отметили, что реальное количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а в местах, где ведутся бои, оперативно проверить информацию невозможно.