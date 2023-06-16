Британская разведка отмечает рост вылетов тактической авиации рф

09:13 14 июня Киев, Украина

В последние две недели наблюдается увеличение количества российских боевых вылетов тактической авиации, особенно над югом Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. В то же время ежедневное количество вылетов остается значительно ниже пикового показателя в начале полномасштабной войны .



Это почти наверняка было сделано в ответ на сообщение об активизации украинских наступательных операций, поскольку российские воздушно-космические силы (ВКС) пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха, говорится в отчете британских разведчиков.

"Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов ВКС остается значительно ниже пикового показателя до 300 ежедневных вылетов в начале войны", - добавили британские разведчики.

По данным британской разведки, с начала вторжения юг Украины часто был более доступным для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта.



За последний год ВКС увеличили использование оружия класса "воздух-поверхность", например планерных бомб, позволяющих штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей.