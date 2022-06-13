Британская разведка опубликовала свою свежую аналитику с анализом ситуации на Донбассе

В выходные дни продолжались бои вокруг Сиверодонецка. Согласно аналитике Британской разведки, в ближайшие месяцы одними из самых важных факторов, определяющих ход войны, вероятно, станут операции по форсированию рек.
Также сообщается, что украинским войскам часто удавалось разрушить мосты перед отходом, в то время как у россии с трудом получалось наладить сложную координацию, необходимую для успешного проведения крупномасштабных переправ через реки под огнем. Но последняя попытка форсировать Северский Донец обернулась для россии катастрофой с огромными потерями.
Ключевой центральный участок российской линии фронта на Донбассе протяженностью 90 километров лежит к западу от реки Северский Донец.
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