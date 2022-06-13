Британская разведка опубликовала свою свежую аналитику с анализом ситуации на Донбассе

11:07 13 июня Киев, Украина

В выходные дни продолжались бои вокруг Сиверодонецка. Согласно аналитике Британской разведки, в ближайшие месяцы одними из самых важных факторов, определяющих ход войны, вероятно, станут операции по форсированию рек.

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс россии придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсировки рек", - говорится в отчете.

Также сообщается, что украинским войскам часто удавалось разрушить мосты перед отходом, в то время как у россии с трудом получалось наладить сложную координацию, необходимую для успешного проведения крупномасштабных переправ через реки под огнем. Но последняя попытка форсировать Северский Донец обернулась для россии катастрофой с огромными потерями.