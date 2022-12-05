Британская разведка опубликовала актуальную карту боевых действий

Российские агрессоры не оставляют попытки прорыва позиций ВСУ на востоке Украины. На Донецком и Луганском направлениях трудная ситуация.
Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий.
По данным британской разведки, враг продолжает атаки в Донецком и Луганском направлениях. Ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, Кременной и Сватово.
На других участках фронта активных боевых действий не наблюдается. ВСУ продолжают наносить удары по тыловым позициям россиян.
Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий.
По данным британской разведки, враг продолжает атаки в Донецком и Луганском направлениях. Ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, Кременной и Сватово.
На других участках фронта активных боевых действий не наблюдается. ВСУ продолжают наносить удары по тыловым позициям россиян.
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