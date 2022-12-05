Британская разведка опубликовала актуальную карту боевых действий

14:14 05 декабря Киев, Украина

Российские агрессоры не оставляют попытки прорыва позиций ВСУ на востоке Украины. На Донецком и Луганском направлениях трудная ситуация.



Минобороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий.



По данным британской разведки, враг продолжает атаки в Донецком и Луганском направлениях. Ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, Кременной и Сватово.



На других участках фронта активных боевых действий не наблюдается. ВСУ продолжают наносить удары по тыловым позициям россиян.