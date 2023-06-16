Британская разведка оценила попытки рф замаскировать Крымский мост

10:40 29 мая Киев, Украина

Российские войска проводили учения по обеспечению безопасности вокруг Крымского моста с использованием дымового завеса. Однако эта тактика показала свою неэффективность за время войны рф против Украины.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

В британской разведке отметили, что 24 мая 2023 года россия провела учения по безопасности вокруг Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем рф. Это включало создание дымовой завесы, которая частично маскировала мост.

Отмечается, что дымовой занавес вызвали дымогенераторы ТДА-3, предположительно, 28-й бригады войск ядерной, биологической и химической защиты рф.
"российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана) — на чем делается сильный акцент. Однако на практике российская маскировка была в целом неэффективной в войне против Украины, вероятно, из-за отсутствия сильного централизованного планирования и низкой боевой дисциплины на более низких уровнях", — говорится в отчете.