Британская разведка оценила попытки рф замаскировать Крымский мост

10:40 29 мая Киев, Украина

Российские войска проводили учения по обеспечению безопасности вокруг Крымского моста с использованием дымового завеса. Однако эта тактика показала свою неэффективность за время войны рф против Украины.



Об этом сообщает Минобороны Великобритании.



В британской разведке отметили, что 24 мая 2023 года россия провела учения по безопасности вокруг Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем рф. Это включало создание дымовой завесы, которая частично маскировала мост.



Отмечается, что дымовой занавес вызвали дымогенераторы ТДА-3, предположительно, 28-й бригады войск ядерной, биологической и химической защиты рф.