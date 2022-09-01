Британская разведка оценила перспективы украинского контрнаступления на юге

09:37 30 августа Киев, Украина

В Британской разведке заявили, что успех наступления ВСУ на Херсонском направлении будет зависеть от сплоченности сил, которые там сосредоточила россия.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.



Отмечается, что с утра 29 августа несколько бригад ВСУ усилили артобстрелы на передовых участках на юге Украины. Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать пополнению запасов со стороны рф. Вместе с тем, пока невозможно подтвердить масштабы украинского удара.



В разведке сообщают, что с начала августа россия предприняла значительные усилия для усиления своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. 49-я общевойсковая армия Южного военного округа (ЮВО) была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от хрупких линий снабжения по паромным и понтонным мостам через Днепр.



Эта интеграция подразделений ЮВО и ВВО предполагает значительную реорганизацию российских сил в Украине. россия предприняла шаги по объединению нескольких полунезависимых оперативных командований после их неудач в начале вторжения.



Как отметили в Минобороны Британии, если Украине удастся провести длительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юг.