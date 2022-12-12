Британская разведка оценила, изменились ли цели так называемой "спецоперации" рф в Украине

13:44 12 декабря Киев, Украина

Россия по-прежнему стремится распространить контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями Украины. Российские военные командиры по-прежнему считают приоритетным продвижение в глубь Донецкой области.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Однако, по данным разведчиков, российская стратегия вряд ли достигнет поставленных целей. Очень маловероятно, что российские военные сейчас способны сформировать эффективную ударную силу, способную вернуть эти районы, говорится в отчете британской разведки.



Там также напомнили, что 8 декабря представитель президента россии дмитрий песков переформулировал основные цели так называемой "военной спецоперации".



Он сказал, что одной из главных целей россии является "защита" жителей Донбасса и юго-востока Украины, но утверждал, что еще много работы для так называемого "освобождения" этих территорий.