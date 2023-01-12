Британская разведка оценила использование россиянами ВДВ на Донбассе

14:02 12 января Киев, Украина

Передислоцированные на Донбасс и юг Украины российские командиры пытаются использовать воздушно-десантные войска (ВДВ) более в соответствии с их ролью в качестве элитных сил быстрого реагирования.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"С начала января 2023 года россия почти наверняка выделяла подразделения 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ (воздушно-десантные войска) для усиления линии фронта возле Кременной после того, как оценила этот сектор как очень уязвимый", — говорится в сообщении британской разведки.

К ноябрю 2022 г. россия выделила почти все развернутые силы ВДВ для долгосрочного наземного содержания вдоль линии фронта в районе Херсона, отмечают британские разведчики.



Последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как вокруг города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной Луганской области, отметили в британской разведке.