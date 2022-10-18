Британская разведка объяснила цель массированных ударов рф по Украине

11:40 18 октября Киев, Украина

У россиян основная задача нанести массированными ударами широкомасштабный ущерб по энергораспределительной сети.


Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

С 10 октября россия поддерживает повышенный темп нанесения дальнобойных ударов по целям на территории Украины, отмечается в сообщении.

Удары наносились крылатыми ракетами, зенитными ракетами класса "поверхность-поверхность" и поставленными Ираном беспилотными летательными аппаратами "Шахед-136".
 
"Поскольку с августа россия терпит неудачи на поле боя, она, скорее всего, проявляет большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам", – говорится в сообщении.