Британская разведка: ни одна из стратегических целей рф не была достигнута

Сегодня исполняется 100 дней с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. В этой связи британская разведка напоминает, что российским войскам не удалось достичь первоначальных целей по захвату Украины.
Постоянное сопротивление украинцев и российская несостоятельность захватить аэродром Гостомель в первые 24 часа привели к отражению российских наступательных операций.
Постоянное сопротивление украинцев и российская несостоятельность захватить аэродром Гостомель в первые 24 часа привели к отражению российских наступательных операций.
Аналитики указывают, что после провала первоначального плана, россия адаптировала свой оперативный план, чтобы сосредоточиться на Донбассе.
Тактические успехи стоили оккупантам значительных ресурсов.
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