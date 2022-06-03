Британская разведка: ни одна из стратегических целей рф не была достигнута

09:40 03 июня Киев, Украина

Сегодня исполняется 100 дней с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. В этой связи британская разведка напоминает, что российским войскам не удалось достичь первоначальных целей по захвату Украины.



Постоянное сопротивление украинцев и российская несостоятельность захватить аэродром Гостомель в первые 24 часа привели к отражению российских наступательных операций.

«По сравнению с первоначальным планом россии ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы россия достигла какой-либо формы успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время», - отмечает в утренней сводке британская разведка.

Аналитики указывают, что после провала первоначального плана, россия адаптировала свой оперативный план, чтобы сосредоточиться на Донбассе

«Сейчас россия добивается тактического успеха на Донбассе. российские вооруженные силы создали и сохранили динамику и, похоже, удерживают инициативу над украинской оппозицией. Россия контролирует более 90% Луганской области и скорее всего завершит контроль в течение следующих двух недель», - отмечают в Минобороны Британии.

Тактические успехи стоили оккупантам значительных ресурсов.