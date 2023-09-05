Британская организация MAG поможет разминировать энергетические объекты Украины

Министерство энергетики Украины и филиал британской неправительственной организации The Mines Advisory Group (MAG) будут сотрудничать при разминировании энергетических объектов и близлежащих территорий.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.
По данным ведомства, соответствующий меморандум в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко и государственного секретаря по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Гранта Шаппса подписали заместитель министра энергетики Ярослав Демченков и директор Филиала MAG Джон Канлифф.
По словам Галущенко, разминирование энергетических объектов — очень важная вещь, а возобновление энергоснабжения сдерживается тотальной заминированностью, особенно на деоккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.
По данным ведомства, соответствующий меморандум в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко и государственного секретаря по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Гранта Шаппса подписали заместитель министра энергетики Ярослав Демченков и директор Филиала MAG Джон Канлифф.
По словам Галущенко, разминирование энергетических объектов — очень важная вещь, а возобновление энергоснабжения сдерживается тотальной заминированностью, особенно на деоккупированных территориях.
Как отметил британский государственный секретарь по энергетической безопасности, "украинцы продолжают демонстрировать невероятную устойчивость и изобретательность, восстанавливая жизненно важную инфраструктуру".
Меморандум предусматривает сотрудничество по созданию условий для безопасного восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры. Речь идет об очистке сооружений энергетических объектов, их площадок, близлежащих территорий от взрывоопасных предметов. А также от их частей, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, и надлежащему безопасному функционированию энергетических объектов.
Также речь пойдет о помощи с информированием о минной опасности, техническом и нетехническом обследовании и разминировании территорий. Кроме того, британские специалисты помогут создать безопасную среду для социально-экономического развития регионов, пострадавших в результате боевых действий.
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