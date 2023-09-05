Британская организация MAG поможет разминировать энергетические объекты Украины

12:14 23 августа Киев, Украина

Министерство энергетики Украины и филиал британской неправительственной организации The Mines Advisory Group (MAG) будут сотрудничать при разминировании энергетических объектов и близлежащих территорий.



Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.



По данным ведомства, соответствующий меморандум в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко и государственного секретаря по энергетической безопасности и Net Zero Великобритании Гранта Шаппса подписали заместитель министра энергетики Ярослав Демченков и директор Филиала MAG Джон Канлифф.



По словам Галущенко, разминирование энергетических объектов — очень важная вещь, а возобновление энергоснабжения сдерживается тотальной заминированностью, особенно на деоккупированных территориях.

“Многие украинские энергокомпании готовы сами учить своих специалистов, закупать оборудование для ускорения разминирования. И мы благодарим MAG за готовность оказать такую помощь”, - сказал Галущенко.

Как отметил британский государственный секретарь по энергетической безопасности, "украинцы продолжают демонстрировать невероятную устойчивость и изобретательность, восстанавливая жизненно важную инфраструктуру".

"Большая часть ремонтных работ станет возможной только после разминирования, при этом Соединенное Королевство и дальше будет поддерживать народ Украины, который защищается от российской агрессии и восстанавливает свою страну", - сказал Шаппс.

Меморандум предусматривает сотрудничество по созданию условий для безопасного восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры. Речь идет об очистке сооружений энергетических объектов, их площадок, близлежащих территорий от взрывоопасных предметов. А также от их частей, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, и надлежащему безопасному функционированию энергетических объектов.



Также речь пойдет о помощи с информированием о минной опасности, техническом и нетехническом обследовании и разминировании территорий. Кроме того, британские специалисты помогут создать безопасную среду для социально-экономического развития регионов, пострадавших в результате боевых действий.