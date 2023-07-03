Британская компания Unilever включена в список спонсоров войны - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что британская корпорация Unilever была включена в список международных спонсоров войны.
По данным пресс-службы НАПК, компания вносит значительные налоговые платежи в российский государственный бюджет, что поддерживает экономику агрессора и способствует продолжению войны россии против Украины.
Unilever насчитывает более 3000 сотрудников в россии. В 2022 году российский сектор Unilever составил 1,4% от общего оборота компании и 2% ее чистой прибыли, которая в прошлом году выросла на 24,9% по сравнению с 2021 годом и составила 8,03 миллиарда евро. Выручка Unilever достигла 60,1 миллиарда евро (+14,5%). Продажи компании увеличились во всех категориях, особенно в продаже косметических продуктов (+20,8%).
После полномасштабного вторжения россии в Украину Unilever заявила о намерении приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в россии, а также прекратить все медийные и рекламные расходы.
Тем не менее, прибыль Unilever Russia удвоилась за год войны, составив более 9,2 миллиарда рублей (108 миллионов евро) в 2022 году по сравнению с 4,8 миллиардами рублей (56 миллионов евро) в 2021 году.
По данным пресс-службы НАПК, компания вносит значительные налоговые платежи в российский государственный бюджет, что поддерживает экономику агрессора и способствует продолжению войны россии против Украины.
Unilever насчитывает более 3000 сотрудников в россии. В 2022 году российский сектор Unilever составил 1,4% от общего оборота компании и 2% ее чистой прибыли, которая в прошлом году выросла на 24,9% по сравнению с 2021 годом и составила 8,03 миллиарда евро. Выручка Unilever достигла 60,1 миллиарда евро (+14,5%). Продажи компании увеличились во всех категориях, особенно в продаже косметических продуктов (+20,8%).
После полномасштабного вторжения россии в Украину Unilever заявила о намерении приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в россии, а также прекратить все медийные и рекламные расходы.
Тем не менее, прибыль Unilever Russia удвоилась за год войны, составив более 9,2 миллиарда рублей (108 миллионов евро) в 2022 году по сравнению с 4,8 миллиардами рублей (56 миллионов евро) в 2021 году.
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