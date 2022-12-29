Британия выделит 2,3 млрд фунтов помощи Украине

16:46 29 декабря Киев, Украина

Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов) в поддержку Украины в следующем году.

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, сообщает The Guardian.

"Еще 2,3 млрд фунтов стерлингов предоставим поддержку в следующем году, и мы убедимся, что у них есть системы вооружения, которые им нужны, и Соединенное Королевство поможет им купить их в других странах мира", - сказал он.

Уоллес отметил, что Британия предоставит Украине системы вооружения, совместимые с советскими образцами. По его словам, недавно Британия предоставила тысячи зенитных ракет, чтобы ВСУ могли сбивать беспилотники.

"В то же время, по словам министра, Британия предоставляет свои знания и опыт для обеспечения лучшей координации противовоздушной обороны на земле", - сказал министр.

Он также отметил, что параллельно Британия делает все возможное, чтобы Украина могла победить на земле, чтобы она могла оттеснить российские силы.