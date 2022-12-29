Британия выделит 2,3 млрд фунтов помощи Украине

Великобритания
выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов) в поддержку Украины в следующем году.
Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, сообщает The Guardian.
"Еще 2,3 млрд фунтов стерлингов предоставим поддержку в следующем году, и мы убедимся, что у них есть системы вооружения, которые им нужны, и Соединенное Королевство поможет им купить их в других странах мира", - сказал он.
Уоллес отметил, что Британия предоставит Украине системы вооружения, совместимые с советскими образцами. По его словам, недавно Британия предоставила тысячи зенитных ракет, чтобы ВСУ могли сбивать беспилотники.
"В то же время, по словам министра, Британия предоставляет свои знания и опыт для обеспечения лучшей координации противовоздушной обороны на земле", - сказал министр.
Он также отметил, что параллельно Британия делает все возможное, чтобы Украина могла победить на земле, чтобы она могла оттеснить российские силы.
"Я обратил внимание на вчерашние комментарии Гордона Брауна, что очень важно, чтобы мы указали и напомнили миру, что мы видим, как россия нарушает международное право, систематически участвует в военных преступлениях, изнасилованиях и тому подобных вещах, и нельзя игнорировать, что мы все должны противостоять этому и убедиться, что россия понимает, что если она не прекратит то, что делает сейчас, это будет иметь долгосрочные последствия", — заявил Воллес.
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